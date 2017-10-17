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    iPhone'lar artık tuşa basmadan kapanabiliyor!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 08:45 | Son Güncelleme:

    Final sürümünün yayınlanmasının ardından hemen hemen 1 ay geçen iOS 11’de ufak değişiklikler de mevcut. Çoğunlukla yapılan yeniliklerle beğenilen işletim sistemi, pil ömrü ve benzeri sorunlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.

    Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 11’le gelen yenilik sayesinde cihazınızı kapatmak için güç tuşuna basmak zorunda değilsiniz!

    Yeni sürümle beraber iPhone iPad’leriniz için ek bir kapatma seçeneği sunulmuş durumda. Fark edilmesi zor ve küçük bir değişiklik gibi görünse de herkesin aklının bir köşesinde bulunması gereken bir özellikten bahsediyoruz. Cihazı kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutmak yerine, Ayarlar > Genel > Kapat (En altta)’a basmanız halinde yine kapatma ekranına çıkabiliyorsunuz. Önemsiz gibi görünse de, mekanik tuşlara erişimin zor olduğu veya kaybolduğu durumlarda kullanışlı olabilir. Örneğin cihazınızı yanlışlıkla suyla temas ettirdiniz, böyle bir durumda cihazı hızlıca kapatmanız gerek. Ancak suyun verdiği hasarla güç tuşu çalışamaz hale geldi. İşte bu durumda ek bir seçeneğinizin olması hayat kurtarıcı dahi olabilir.

    iPhonelar artık tuşa basmadan kapanabiliyor

    Öte yandan Apple, uzun süre üzerinde çalıştığı sistemini kusursuz hale getiremedi. Hala onlarca şikayet alan, panelden WiFi ve Bluetooth kontrollerinin tam olarak yapılamaması yüzünden de eleştirilerin hedefine haline gelen iOS 11 için, 11.1 betası da açılmış durumda. Hem kullanıcıların hem de Apple’ın bu sürümden fazlasıyla umudu bulunmakta. Son yayınlanan 11.0.3’ün ardından bu sürüm ne zaman yayınlanacak bilemiyoruz.

    Etiketler: iphone
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