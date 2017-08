iPhone'dan bile pahalı hologramlı telefon!

Telefonun prototipi ele geçiren Marques Brownlee isimli bir teknoloji sever, telefonu kullandıktan sonraki izlenimlerini aktardığı videoda, Hydrogen One'dan fazlasıyla etkilendiğini belirtiyor. Bunun sebebi, kuşkusuz telefonun sunduğu en can alıcı özellik olan "hologram görüntü" üretebilmesi.





Hydrogen One, 2 boyutlu görüntüleri 3 boyutlu holograma sorunsuz bir şekilde dönüştürebileceği iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Her ne kadar Brownlee, hemen yukarıdaki videoda bu bölümü mozaiklemiş olsa da, telefonun bu özelliğinin oldukça heyecanlandırıcı olduğunu söylemesi, şimdilik ona inanmamızı gerektiriyor. Elbette nihai kararımızı, telefon piyasaya sunulduğunda söyleyeceğiz.

Üzerinde 5.7 inç boyutunda Hydrogen Holographic Display bulunduran ve adını da buradan alan Hydrogen One, ekranının yanında fiyatıyla da bir hayli konuşulacak gibi. Zira telefonun fiyatı, onu "ultra pahalı" kategorisine sokuyor.

Hydrogen One'ın 2 farklı modeli bulunacak: Titanyum ve alüminyum. Titanium Hydrogen One'ın fiyatı tam 1595 Dolar olarak belirlenmiş. Alüminyum Hydrogen One biraz daha ılımlı: 1195 Dolar. Elbette özel bir telefon, özel bir fiyatı hakkediyor. Hydrogen One, boyutlarıyla da bir hayli büyük. Onu iPhone 7 Plus, One Plus 5 ile yan yana koyduğunuzda, Hydrogen One'ın büyük ve kalın kasasıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Çevresinde özelleştirilmiş butonlar ve arka yüzeyinde yer alan geniş kamerası da onun cazibesini arttıran diğer noktalar. Bu arada Hydrogen One'ın da yine tıpkı Moto Z modellerinden aşina olduğumuz gibi "kısmi modüler" bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira arkada yer alan kameraya, daha büyük bir objektif yerleştirebiliyorsunuz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: DÜNDEN BUGÜNE TÜM iPHONE MODELLERİ