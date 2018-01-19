iPhone'a gelen bu SMS'i sakın açmayın! Her şeyiniz siliniyor

iPhone’ların çökmesine sebep olan, GitHub bağlantısı zannedilebilen “ChaiOS” adında yeni bir hata bulundu. Hata ilk olarak Abraham Masri tarafından farkedildi ve Twitter üzerinden duyurdu.

Hatanın farkedilmesinin ardından ChaiOS çeşitli kullanıcılar tarafından test edildi ve her seferinde aynı sorunlarla karşı karşıya kalındı. Bağlantıyı hem gönderen hemde alan kişinin iMessage uygulaması çöktü ve ardından cihazda geçici olduğu düşünülen bazı yavaşlama ve kapanma sorunları yaşandı.

iMessage üzerinden gelen ChiaOS bağlantısı yüzünden yaşanılan problemler Safari üzerinden ulaşılan bir bağlantı sayesinde çözülebiliyor.

Mac'te, hatanın Safari tarayıcısını çökerttiği ve diğer yavaşlamalara neden olduğu bildirildi. Güvenlik uzmanı Graham Cluley, kişisel blogu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu hatanın endişe verici bir boyut taşımadığını savundu.

Hatayı keşfeden Masri ise, sosyal medyada bu duyuruyu yaptıktan sonra GitHub üzerinden yayımladığı bulguları kaldırdı. Masri, bulguları tekrar geri yüklemeyeceğini söyledi.

ChaiOS, cihaza kalıcı hasar vermiyor fakat kısa vadede kullanıcı açısından cihazı kullanamayacağı duruma getirebiliyor. Hatanın sebebiyle ilgili de henüz bir bilgi verilmedi.

Apple tarafından bir açıklama yapılmadı.



