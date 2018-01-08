iPhone X'ten sonra sırada iPhone XL var!

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, ABD merkezli teknoloji devi Eylül ayındaki lansmanda daha büyük ekrana sahip bir iPhone XL modeli ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel olarak geliştirdiği ve bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olarak da dikkat çeken telefonun daha büyük bir kardeşi ile eylül ayında karşılaşabiliriz.





Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak olan iPhone XL olacak. Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak. Yeni modellerin OLED tedarikçisi ise yine Apple'ın en büyük rakibi Güney Kore merkezli Samsung olacak.

A11 işlemci, 12 MP çift arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılan modelin fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.