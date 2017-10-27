iPhone X'te uygulamalar arası geçiş nasıl yapılıyor?

iPhone X'in ön-siparişe açılmasına sadece bir gün kaldı ama cihaz bazı kullanıcıların eline geçmiş gibi görünüyor. İlk önce bir Apple çalışanı tarafından paylaşılan inceleme videosu YouTube'dan kaldırıldı, şimdiyse Twitter'da uygulama arası geçişlerin akıcılığını gösteren kısa bir video paylaşıldı.

Gördüğünüz gibi, cihazın uygulamalar arası geçişi oldukça akıcı ve estetik görünüyor. En başta Imgur'da paylaşılan video, iPhone X'in bellek yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan takılmalara sahip olmadığını gösteriyor.

iPhone X için heyecan git gide artarken, Apple Uprade Program için ön-onaylama işlemini başlatıyor. 27 Ekim'de ön-siparişe açılacak olan cihazı daha geleneksel olarak satın almak isteyenler 3 Kasım'dan önce Apple Store'ların önünde kamp yapmaya başlasa iyi olur.



Videoyu izlemek için tıklayın.