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iPhone X'lerin çentiği küçülüyor

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:

iPhone X'in en çok konuşulan özelliklerinden "çentik", gelecek senenin iPhone'unda küçülüyor.

iPhone X çıktığında telefon hakkında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi, cihazın ön yüzündeki çentik olmuştu. ETNews'tan gelen yeni bilgilere göre çentiğin boyutu, gelecekteki iPhone'larda küçülebilir.

Rapora göre Apple, ön kamerayla Face ID modüllerini birleştirmenin yollarını arıyor. Modüller bir araya geldiğinde iPhone X'in neredeyse tamamen ekrandan oluşan ön yüzündeki çentiğin boyutu da küçültülebilecek.

Rapor, Apple'ın farklı bileşenleri tek modülde nasıl birleştireceğinden bahsetmiyor. O güne kadar iPhone X'inizdeki çentiği görmek istemiyorsanız, bu uygulamayla geçici bir çözüm üretebilirsiniz.

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