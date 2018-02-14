iPhone X'lerin Animoji özelliği Galaxy S9'a geliyor!

25 Şubat tarihinde lansmanı gerçekleştirilecek olan Samsung amiral gemilerinin yeni bir 3D emoji işlevi sunacağı, hatta bu özelliğin Animoji’den çok daha gelişmiş olacağı ileri sürülmüş durumda. Kullanıcılar bu özellikle hayvanlar da dahil çeşitli 3 boyutlu karakterler seçebilecek. S9 yüz tanıma sensörleri ile kullanıcının yüz hareketlerinin 3 boyutlu emoji’lerce taklit edilmesi sağlanacak.

3D emoji özelliğine güç verecek S9 yüz tanıma sisteminin iPhone X’teki Face ID ile kıyaslandığında daha az güvenli olacağı düşülüyor. Sunulacak diğer biyometrik seçenekleri ise arka tarafta yer alacak parmak izi sensörü ve iris tarama olacak.





MWC 2018 etkinliğinde Samsung, tarafından Animoji rakibinin resmi isminin açıklanması merakla bekleniyor. Hali hazırda amiral gemisinin birçok özelliği ortaya çıkarken bu meydan okuyan özellik nasıl çalışacak merak konusu.



