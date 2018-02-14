Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>iPhone X'lerin Animoji özelliği Galaxy S9'a geliyor!

    iPhone X'lerin Animoji özelliği Galaxy S9'a geliyor!

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    iPhone X'lerin diğer tüm iPhone'lardan en önemli farkı Animoji denilen özel bir emoji teknolojisiyle gelmesi. Yüz mimiklerinizi kullanarak hayat verdiğiniz emojilerin kullanımı hayli keyifliyken Apple'ın en büyük rakiplerinden Samsung'un da Animoji'den uzak kalmayı düşünmediği ortaya çıktı. Peki Samsung, Galaxy S9'da Animoji benzeri nasıl bir uygulama düşünüyor?

    25 Şubat tarihinde lansmanı gerçekleştirilecek olan Samsung amiral gemilerinin yeni bir 3D emoji işlevi sunacağı, hatta bu özelliğin Animoji’den çok daha gelişmiş olacağı ileri sürülmüş durumda. Kullanıcılar bu özellikle hayvanlar da dahil çeşitli 3 boyutlu karakterler seçebilecek. S9 yüz tanıma sensörleri ile kullanıcının yüz hareketlerinin 3 boyutlu emoji’lerce taklit edilmesi sağlanacak.

    3D emoji özelliğine güç verecek S9 yüz tanıma sisteminin iPhone X’teki Face ID ile kıyaslandığında daha az güvenli olacağı düşülüyor. Sunulacak diğer biyometrik seçenekleri ise arka tarafta yer alacak parmak izi sensörü ve iris tarama olacak.

    iPhone Xlerin Animoji özelliği Galaxy S9a geliyor

    MWC 2018 etkinliğinde Samsung, tarafından Animoji rakibinin resmi isminin açıklanması merakla bekleniyor. Hali hazırda amiral gemisinin birçok özelliği ortaya çıkarken bu meydan okuyan özellik nasıl çalışacak merak konusu.

    Etiketler: apple , samsung , animoji , galaxy s9 , iphone x
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri