iPhone X'lerde çıtırdayan ses sorunu can sıkıyor!

Yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan iPhone X, çıktığı günden bu yana sıkı biçimde inceleniyor ve zaman zaman bazı yönleri, özellikle de ekranla ilgili sorunları tartışılıyor.

Şimdi ise düzinelerce kullanıcı, ön hoparlörün yüksek seviyedeki seslerde çatırtı veya uğultuya neden olduğunu söylüyor. Çoğunlukla MacRumors ve Reddit'te yer alan şikayetler, genellikle herhangi bir ses türünün soruna yol açabildiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar sorunu yüzde 50 ses seviyesinde bile yaşıyorlar, yani ses seviyesinin çok yüksek olması gerekmiyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor, ancak milyonlarca telefonun kullanımda olduğunu düşünürsek sorun çok az sayıda kişiyi etkiliyor olsa gerek.





Daha önce iPhone 8'in ön hoparlöründe benzer bir sorun olduğu söylenmişti ancak Apple, bu sorunu çözen bir yama yayınlamıştı. Firma iPhone X'teki sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



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