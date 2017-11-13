Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>iPhone X'ler soğuk havada yavaşlıyor!

    iPhone X'ler soğuk havada yavaşlıyor!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 06:45 | Son Güncelleme:

    Reddit'teki iPhone X kullanıcılarının iPhone'un ekranının soğuk havada yavaşladığına dair şikayetleri, Apple'ı harekete geçirdi. Firma, bir onarım üzerinde çalıştığını söylüyor.

    Reddit'te sorunu ilk paylaşan kullanıcı Darus214, soğuk havada dışarı çıktığında ekranın tepki vermemeye başladığını, web sitelerini kaydıramadığını ve parmaklarının kolayca tanınmadığını söyledi. iPhone X'i kullanmanın ana yolu dokunmatik ekran olduğundan bu sorun fazlasıyla can sıkıcı olabilir.

    Apple, Loop In Sight'a yaptığı açıklamada bu sorunla ilgili şikayetleri duyduğunu ancak tepkisiz kalan ekranın kısa bir süre sonra kendiliğinden düzeldiğini söyledi. Firma yine de bu sorunu tamamen giderecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını söylüyor. Sorunun yazılım güncellemesiyle nasıl giderileceği ise merak konusu çünkü donanımsal bir soruna benziyor.

    iPhone Xler soğuk havada yavaşlıyor

    9to5Mac'in haberine göre gizemli bir yeşil çizgi, geçen hafta en az 35 kullanıcının iPhone X'inin ekranında belirdi. Apple'ın sattığı milyonlarca telefona kıyasla sorun çok az kişiyi etkiliyor gibi görünüyor. Yine de yeni telefonunuzda böyle bir sorunla karşılaşmak isteyeceğinizi sanmıyoruz.

    Apple, şu ana kadar sorunla ilgili herhangi bir çözüm sunmadı (telefonu Apple'a geri götürüp değiştirmek dışında).

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

    Etiketler: telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri