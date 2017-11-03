Daha mağazaya girmeden binlerce dolarlık iPhone'lar çalındı

Apple'a iPhone X modellerini teslim eden lojistik şirketi UPS'in kamyonu mağazanın depo kısmına yanaştığı sırada 3 şapkalı hırsız iPhone X modellerini gasp etti. Teknoloji blogu CNET'te yer alan bilgilere göre 300'den fazla iPhone X modeli hırsızların eline geçti. Yapılan hesaplamalarda gasp edilen iPhone X değerinin 370 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Teslimatı yapan kamyon şoförü ise park alanındaki kargo bölümüne kilitlenmiş olarak bulundu. Konuyla ilgili Apple ve UPS'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.