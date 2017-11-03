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Daha mağazaya girmeden binlerce dolarlık iPhone'lar çalındı

Ahmet CAN
03.11.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

TEKNOLOJİ devi Apple'ın uzun süreden beri merakla beklenen akıllı telefon modeli iPhone X, bugün itibariyle 55 ülkede satışa çıkıyor. Şirketin mağazalarına yüzlerce iPhone X tedarik edilirken, Apple'a şok etkisi yaratan bir haber geldi. Apple'ın San Francisco'daki önemli satış noktalarından biri olan  Stonestown mağazası, iPhone X'lerin tedariği sırasında gaspa uğradı.

Apple'a iPhone X modellerini teslim eden lojistik şirketi UPS'in kamyonu mağazanın depo kısmına yanaştığı sırada 3 şapkalı hırsız iPhone X modellerini gasp etti. Teknoloji blogu CNET'te yer alan bilgilere göre 300'den fazla iPhone X modeli hırsızların eline geçti. Yapılan hesaplamalarda gasp edilen iPhone X değerinin 370 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Teslimatı yapan kamyon şoförü ise park alanındaki kargo bölümüne kilitlenmiş olarak bulundu. Konuyla ilgili Apple ve UPS'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: gazetehaberleri
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