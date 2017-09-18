iPhone X'in yüz tanıma teknolojisi hatalı mı?

iPhone X tanıtımında sıra Face ID biyometrik güvenlik sistemini tanıtmaya geldiğinde işler yolunda gitmedi. Craig Federighi'nin Face ID'yi geçip telefonun kilidi açması için üç kez denemesi gerekti. Ama Apple'a göre endişe etmeye gerek yok, çünkü işlev gerektiği gibi çalışıyor.

Federighi sahnede işlevi tanıtırken sözlerine şöyle başlamıştı: "Kilidi açmak, telefona bakıp yukarı sürüklemek kadar kolay." Telefonun kilidinin sihirli bir biçimde açılmasını uman yönetici, Steve Jobs ilk iPhone'un kilidini açarken aldığı alkışı alacağını umuyordu. Ancak yaşananlar pek de böyle olmadı.





Telefon ilk denemede yanıt vermedi. İkinci denemede pin kodu ekranı ve şu mesaj göründü: "Face ID'yi etkinleştirmek için geçiş kodunuz gerekiyor." Federighi yedek bir telefon alıp terini sildikten sonra üçüncü denemede kilidi açmayı başardı. Yaşananlar olarak sosyal medyada bir anda ilgi odağı oldu ve birçok kullanıcı, yeni güvenlik yönteminin ne kadar iyi olduğunu sorgulamaya başladı.

Federighi, bir müşterisinin epostasına verdiği cevapta Face ID'nin koyu güneş gözlükleriyle bile çalışacağını, çoğu güneş gözlüğünün yeterince kızılötesi ışığın geçişine izin verdiğini ve Face ID'nin gözlüğün içinden gözlerinizi görebildiğini söyledi. Bunu "müthiş" olarak niteleyen Federighi, işlevin telefona direkt olarak bakmazken de çalıştığını söyledi ve şu ipucunu ilave etti:

"Telefonu uzatırken düğmeleri iki taraftan sıkarsanız, Face ID geçici olarak devre dışı kalacaktır."

Bununla birlikte Face ID'nin Apple'ın iddia ettiği kadar isabetli ve yanılmaz olup olmadığı soruları henüz cevap bulmadı. Face ID'de yaşananlar belki iPhone X satışlarını pek etkilemeyecek ancak birçok kişi "Face ID başarısızlığı" başlığını çoktan gördü ve Apple alacağı hasarı aldı. Ancak her zaman her şeyin yolunda gitmesini elbette beklememek gerekiyor, örneğin Steve Jobs'un sahnede başına gelen talihsizlikleri de hatırlıyoruz.