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    iPhone X'in Türkiye fiyatı belli oldu! Herkes alamayacak

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:27

    iPhone X'in ABD fiyatlarını görenler, Türkiye fiyatının oldukça yüksek olacağını öngörüyor; ancak fiyatlar henüz netlik kazanmış değil. Dün ise bir teknoloji perakende firması iPhone X'i vitrinine koydu ve fiyatını kendince belirledi. Ancak bu fiyat hiç hoşunuza gitmeyecek!

    iPhone X, yurt dışında 999 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ülkemiz için ise herhangi bir fiyat açıklaması bulunmamasına karşın dün, bir teknoloji perakendecisi iPhone X için satış sayfası açtı.

    iPhone Xin Türkiye fiyatı belli oldu Herkes alamayacak

    Tanıtımı üzerinden daha bir gün bile geçmemesine rağmen Apple’ın üst düzey akıllı telefonu iPhone X, Türkiye’nin büyük teknoloji perakendecilerinden biri olan “Vatan Bilgisayar” tarafından ön siparişe açıldı.

    Vatan Bilgisayar tarafından açılan ön sipariş sayfasında iPhone X için 5.999,00 TL gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş. Siparişe açılan telefon Uzay Grisi renkte ve 64 GB dahili depolama alanına sahip.

    Ancak bu fiyat etiketinin tamamen Vatan Bilgisayar tarafından belirlenmiş olduğunu ve herhangi bir resmiyet teşkil etmediğini belirtmeden geçmeyelim. Zira asıl satış fiyatı çok daha aşağı veya yüksek olabilir.

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