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    iPhone X'in tamir bedeli cepleri fena yakacak!

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in yüksek fiyatı canınızı sıkıyorsa, tamir fiyatları canınızı iyice sıkabilir!

    Eğer iPhone X'in pahalı olduğunu düşünüyorsanız, tamir fiyatlarını görene kadar bekleyin. MacRumors'un bulduğuna göre Apple, garanti dışı hizmet fiyatlarını güncellemiş durumda. Yeni sayılara bakılırsa, bu güncellemenin daha önce yapılmamış olmasının iyi olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bu fiyatlar, potansiyel alıcıların korkmalarına sebep olabilir.

    iPhone X'in öne çıkan özelliklerinden biri yeni OLED ekranı olmakta ve bu ekranın daha az enerji harcarken daha canlı ve parlak renkler sunması bekleniyor.

    Ne yazık ki bunun anlamı, ABD'de yaşayanlar için ekranın kırılması durumda 279$ ödeme yapmaları gerekmesi. iPhone 8 Plus için bu değişimin bedeli 169$ olarak belirlenmişti.

    iPhone Xin tamir bedeli cepleri fena yakacak

    Telefonun geri kalanı için ise durum daha da kötü gözükmekte. Apple'ın kablosuz şarj desteği için kullandığı cam arka kaplamanın bu fiyat artışının temel sebebi olduğu söylenebilir. "Diğer hasarlar" sekmesinin tamir bedeli 549$ olarak belirlenmiş durumda ve bunun da 1000$'lık bir telefon için oldukça yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir.

    Bu yüksek fiyatlardan korunmanın yolu ise Apple'ın 199$'lık AppleCare+ planına dahil olarak göreceli olarak ucuz olan garanti dışı tamir bedelleri almak gibi gözüküyor. Bu plan dahilinde iPhone X ekran tamiri için 29$ ve diğer tamirler için 99$ ödenmesi gerekiyor.

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