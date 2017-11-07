iPhone X'in parça başı maliyeti

TechInsights tarafından paylaşılan bilgilere göre telefonun tüm parçalarının maliyeti 357.50 dolar. Bir başka deyişle cihazın kâr marjı yaklaşık %62 seviyesinde.

Tabii ki telefonun en pahalı parçası yaklaşık 65.50 dolarlık fiyatıyla 5.8 inç boyutlu OLED ekran. Öte yandan iPhone 8 modellerinde kullanılan 4.7 inç boyutlu LCD ekranın sadece 36 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu da belirtelim. Cihazın paslanmaz çelik kasası da 36 dolarlık fiyatıyla maliyet getiren bir başka parça. Karşılaştırma yapabilmek adına iPhone 8‘de yer alan alüminyum kasanın sadece 21.50 dolar olduğunu bilmekte fayda var.





Tabii ki parça maliyetiyle satış fiyatını karşılaştırıp “Apple çok pahalıya satıyor” demek çok da doğru bir anlayış değil. Çünkü hesaba katılmayan Ar-Ge çalışmaları, pazarlama ve nakliyat gibi birçok farklı etken işin içine giriyor.