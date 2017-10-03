iPhone X’in kılıfı iPhone X’ten daha pahalı

iPhone X henüz satışa çıkmadı; ancak pek çokları onu bekliyor. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan telefon için firmalar şimdiden ürünler çıkarmaya başladı. Singapur’un ünlü firması Gray, iPhone X için yepyeni bir kılıf geliştirdi.







Bu kılıf sahip olduğu özelliklerden dolayı iPhone X'e göre daha pahalı bir fiyata satılıyor. Askeri sınıf bir titanyum malzemeden üretilen kılıf, özel tasarımlarla birleşerek son haline getirilmiş. Kılıf farklı açılardan bakıldığında başka renklerde görünüyor. Güçlü bir koruma sağlayacak olan bu kılıfların üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu kılıfların fiyatı ise 645 dolar, özel sürümü olan Advent Aurora ise 1295 dolardan satılacak.