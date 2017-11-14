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    iPhone X'in kamerası nasıl?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 09:03 | Son Güncelleme:

    Apple’ın yeni telefonu iPhone X DxOMark tarafından düzenlenen kamera testinden 97 puan alarak ikinci sıraya yerleşti. İlk sırada ise Google Pixel 2 var.

    DxOMark tarafından düzenlenen kamera testi sonucu ilk sıraya oturan Google Pixel 2’den sonra ikinci sıraya 97 puan alarak iPhone X ikinci sıraya yerleşti. Yapılan testin en yüksek puanının 100 olmadığını belirtirken, bu testin insanlar tarafından nesnel bir şekilde yapıldığı da biliniyor. Örneğin, iPhone X fotoğraf kategorisinden 101 puan aldı. Fakat puanlama fotoğraf ve video notlarının birlikte hesaplanmasıyla yapılıyor. Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefonlarıyla çıktıkları dönemde DxOMark listesinin ilk sırasına oturmayı  başarmışlardı. Ardından gelen Samsung Galaxy Note 8 94 puan alarak iPhone 8 Plus’ı yakalamıştı. En son Google Pixel 2 98 puan alarak tüm iPhone modellerini yerinden etti.

    iPhone Xin kamerası nasıl

    DxOMark, iPhone X’in kendine özgü bazı özellikler sayesinde iPhone 8 Plus’tan daha iyi olduğunu belirtiyor. iPhone 8 Plus’ın da iPhone X’in de 12 MP kamerası var fakat iPhone X’in ikinci kamerasında optik görüntü sabitleyici sahip f/2.4 diyafram aralıklı telefoto lens yer alıyor. Ön kamerada ise iPhone X, yeni eklenen Face ID özelliğiyle selfie meraklılarına yarıyor.Derinlik haritası çıkarabilmesi iPhone X’i, ön kamera için Porte modunu ve bokeh efektini mümkün hale getiriyor.  

    Etiketler: Google Pixel2 , Telefon
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