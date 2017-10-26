iPhone X’in ilk kullanıcısı olmak isteyenlerin cebi fena yanacak!

Apple’ın 12 Eylül’de gerçekleştirdiği lansmanda tanıttığı iPhone’un 10. yıla özel telefonu iPhone X, 3 Kasım’da piyasaya sürülecek. Apple’ın iPhone X üretiminde istediği üretim sayısına çekememesinden dolayı ilk gün tükenmesinin bekleniyor olması iPhone X’i karaborsaya sızdırdı. Online alışveriş sitesi eBay’den satışa sunulan iPhone X’in fiyatı 6.000 Dolar yani 22.400 TL.

Peki Türkiye’den de satışa sunulacak olan iPhone X’in maliyeti ne kadar?

ABD basınında yer alan haberlere göre iPhone X’in en pahalı parçası, şirketin Samsung'dan aldığı 5,8 inçlik OLED ekran. Apple, Samsung’tan aldığı her ekran başına 80 dolar ödüyor. iPhone X’in Samsung’tan aldığı OLED ekran dışında ikinci en pahalı parçası ise paslanmaz çelik ve ekrandan oluşan kasa. Bu kasanın değeri ise 53 dolar. iPhone X’in üçüncü sıradaki pahalı parçası ise NAND flaş bellek. TrueDepth kamerası ise 25 dolar. Apple’ın tasarladığı ve TSMC’nin ürettiği A11 işlemci ise 26 dolara mal oluyor. ABD dışına satılan iPhone X’lerin 3G ve 4G bağlantılarını kuran Intel XMM 7480 model modem 18 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar sonucunda iPhone X’in maliyeti toplam 404.75 Dolar yani yaklaşık 1500 TL’ye tekabül ediyor.