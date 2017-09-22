iPhone X'in fiyatıyla ilgili Apple'dan çok önemli açıklama

Apple, "geleceğin telefonunu" olan iPhone X'i tanıttığında, insanlar onun çok pahalı olacağından endişelendiler. Gerçekten de, iPhone X'in 64GB sürümü 999$, diğer tek seçeneği olan 256GB ise 1,149$.

Ama Apple'ın CEO'su Tim Cook buna rağmen cihazın hesaplı bile sayılabileceğini söylüyor. Salı günü ABC kanalında "Good Morning America" programına konuk olan Cook, açıklamasında şunları söyledi: "Sunulan teknolojinin karşılığı olarak makul bir ücret."

Geçen hafta da Tim Cook, Apple'ın sadece zenginler için ürün yapmadığını, ürünlerinin heyecan verici teknolojiye göre fiyatlandırıldığını açıklamıştı.

Peki ama yine de, gerçekten kim iPhone X'e bu kadar parayı verecek?

"Öyle görünüyor ki, çoğu kişi telefonları uzun sürelerde alıyor," diyen Cook, "İlk başta telefonun tam fiyatını ödeyecek olan kişi çok azdır. Ayrıca, çoğu kişi zaten olan telefonlarını vererek bazı operatörlerin indiriminden yararlanarak alabiliyor." Bunların yanında Tim Cook, iPhone X'in kilidini sadece yüzünüzü göstererek açma özelliği olan Face ID özelliğinin gizlilik konusunda güvenli olduğunu söylüyor. Cook şöyle diyor: "Telefona yüzünüzü gösterdiğinizde, yüzünüz telefonun dışına çıkmıyor. Apple'ın eline geçmiyor."

Tabii yine de bazı kişiler, bazı durumlarda, hatta kanuni zorlama ile yüzünüzü zorla telefona gösterip kilidin açtırılabileceğinden korkuyorlar. Apple, telefonu başkasına vermeden önce sıkarak Face ID'yi devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyor.

Cook'un iPhone X hakkında insanları heyecanlandırma görevi devam ediyor ve görünüşe bakılırsa hâlâ bu konuda pek başarılı değil.



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