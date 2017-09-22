Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X'in fiyatıyla ilgili Apple'dan çok önemli açıklama

    iPhone X'in fiyatıyla ilgili Apple'dan çok önemli açıklama

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 09:22

    Tim Cook, iPhone X'in fiyatının sunduğu değer karşısında makul olduğu konusunda ısrarcı!

    Apple, "geleceğin telefonunu" olan iPhone X'i tanıttığında, insanlar onun çok pahalı olacağından endişelendiler. Gerçekten de, iPhone X'in 64GB sürümü 999$, diğer tek seçeneği olan 256GB ise 1,149$.

    Ama Apple'ın CEO'su Tim Cook buna rağmen cihazın hesaplı bile sayılabileceğini söylüyor. Salı günü ABC kanalında "Good Morning America" programına konuk olan Cook, açıklamasında şunları söyledi: "Sunulan teknolojinin karşılığı olarak makul bir ücret."

    Geçen hafta da Tim Cook, Apple'ın sadece zenginler için ürün yapmadığını, ürünlerinin heyecan verici teknolojiye göre fiyatlandırıldığını açıklamıştı.

    Peki ama yine de, gerçekten kim iPhone X'e bu kadar parayı verecek?

    "Öyle görünüyor ki, çoğu kişi telefonları uzun sürelerde alıyor," diyen Cook, "İlk başta telefonun tam fiyatını ödeyecek olan kişi çok azdır. Ayrıca, çoğu kişi zaten olan telefonlarını vererek bazı operatörlerin indiriminden yararlanarak alabiliyor." Bunların yanında Tim Cook, iPhone X'in kilidini sadece yüzünüzü göstererek açma özelliği olan Face ID özelliğinin gizlilik konusunda güvenli olduğunu söylüyor. Cook şöyle diyor: "Telefona yüzünüzü gösterdiğinizde, yüzünüz telefonun dışına çıkmıyor. Apple'ın eline geçmiyor."

    Tabii yine de bazı kişiler, bazı durumlarda, hatta kanuni zorlama ile yüzünüzü zorla telefona gösterip kilidin açtırılabileceğinden korkuyorlar. Apple, telefonu başkasına vermeden önce sıkarak Face ID'yi devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyor.

    Cook'un iPhone X hakkında insanları heyecanlandırma görevi devam ediyor ve görünüşe bakılırsa hâlâ bu konuda pek başarılı değil.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 20 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI

    Etiketler: apple , iphone x , telefon , tim cook
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri