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    iPhone X'in fiyatı 60 bin dolara fırladı, duyan şoke oldu!

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Apple'ın 3 Kasım tarihinde ilk olarak ABD'de satışa sunmayı planladığı telefonu iPhone X yaklaşık 1000 dolarlık fiyatla geliyor. Bu fiyat Türkiye'de 6200 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak iPhone X bugünden kara borsaya düşünce fiyatlar 60 bin dolara kadar çıktı!

    Apple'ın henüz satışa sunulmayan telefonu iPhone X daha bugünden kara borsaya düştü; fiyatlar 60 bin dolara fırladı. Peki Apple cephesinde neler oluyor? Halihazırda verilen ön siparişlerin 5 – 6 hafta içerisinde teslimat edileceğini belirten Apple’ın aksine sabırsız kullanıcılar için eBay üzerinde yüzlerce ilan mevcut.

    shiftdelete'in  haberine göre bir eBay yetkilisi ilk 13 saatlik dönemde 37 bin iPhone X aramasının gerçekleştiğini söyledi. Bunların fiyatları genelde bin dolarla 2 bin dolar arasında seyrederken bazı parlak zekalarda uçuk fiyatlar istemeyi ihmal etmedi.

    Bunlardan en çok dikkat çekeni ise 256 GB depolama kapasiteli uzay grisi iPhone X için 60 bin dolar isteyen ilan oldu. 3 Kasım günü hiç beklemeden modeli alabileceğinin vaadinin verildiği ilana tahmin edebileceğiniz üzere alıcı çıkmadı.

    iPhone Xin fiyatı 60 bin dolara fırladı, duyan şoke oldu

    iPhone X Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

    Neredeyse 230 bin TL değerindeki bu ilanın aksine 20 bin TL değerindeki ilanlarında yer aldığı eBay’ın yanısıra ülkemizde de çerçevesiz iPhone’a ait ilanlar yayınlanmaya başladı.

    Apple’ın Türkiye’de ne zaman satışa sunacağı bilinmeyen model, ülkemizdeki çevrimiçi satış kanallarında satışa açıldı. 3 Kasım günü teslim edileceği söylenen ilanların en yükseği ise 7.800 TL olarak listelendi.

    Etiketler: telefon
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