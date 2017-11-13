iPhone X'in Face ID'sini maskeyle kandırdılar!

Apple iPhone X’i tanıttığından beri Face ID’nin ne kadar güvenli olduğu tartışılıyor. Android cihazlarda kullanılan yüz tanıma sisteminin fotoğraflarla aşılabilmesine rağmen Apple, sistemlerinin kandırılmasının çok zor olduğunu söylüyordu.

Geçtiğimiz haftalarda ikizler kullanılarak iPhone X’in güvenlik sistemi aşıldıkdan sonra güvenlik uzmanları sistemin güvenliğini test etmeye başladılar. Sonunda Bkav Corporation’ın yüz maskesi kullanılarak Face ID kandırıldı. Maske, 3D baskı, 2D görüntüler kullanılarak, yanaklarda ve yüz çevresinde geniş cilt bölgeleri oluşturularak hazırlandı.





Bkav, 2008 yılında Toshiba, Asus, Lenovo gibi dizüstü bilgisayarlarda kullanılan yüz tanıma sisteminin güvenlik açısından iyi olmadığını gösteren ilk şirket olmuştu. Şirketin son çalışması ile Apple’ın yüz tanıma sisteminin de yeterince güvenli olmadığı ispatlanmış oldu.

shiftdelete'in haberine göre iPhone X’in piyasaya sürülmesinden bu yana, yüz tanıma sistemini kandırmaya yönelik birçok girişim yapıldı. Başarılı olan girişimlerin hepsi teknik çalışmalar. Bu sebeple normal kullancıların sistemi aşması oldukça zor. Apple’ın henüz yeni olan bu sistemi daha da geliştireceğini unutmamak gerekiyor.



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