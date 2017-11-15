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    iPhone X'in Face ID'si anneyle çocuğunu ayıramıyor!

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Apple'ın çok güvendiği yüz tanıma teknolojisini kullanan Face ID hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Son olarak maskeyle kandırılabildiği ortaya çıkan iPhone'in Face ID teknolojisinin bu kez de bir anneyle çocuğunu birbirinden ayıramadığı görüldü.

    iPhone X'in Face ID'sinin tek yumurta ikizlerini ayırt etmekte zorlanacağı en baştan beri düşünülüyordu; açıkçası bu büyük bir hata da değildi; ancak bir maskeyle kandırılabilen iPhone X'ler anne ve çocuğunu da birbirinden ayıramayınca haliyle hayal kırıklığı yaşanıyor. Youtube’da yayınlayan yeni bir videoda, anne yüzüne tanımlı olan Face ID, çocuğun yüzünü görünce farkı anlamayarak kilidi açıyor.

    Sadece tek bir deneme ile Face ID’nin devre dışı kalması büyük soru işaretlerine neden olurken, annenin düşük ışık altında yüzünü kaydetmesi halinde Face ID’nin aradaki farkı anlayamadığı ifade ediliyor.

    iPhone Xin Face IDsi anneyle çocuğunu ayıramıyor

    Apple’ın Face ID’nin parmak izinden daha güvenli olduğunu söylemesine rağmen bu tür olayların yaşanmaya devam etmesi, Face ID’nın gelişimi konusunda halen oldukça uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini kanıtlıyor.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: telefon , face id
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