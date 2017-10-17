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    iPhone X'in ekranında sorun çıktı!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 07:37 | Son Güncelleme:

    iPhone X, piyasaya çıktıktan sonra kullanıcılarını bir süre rahatsız edecek bir konuyla karşı karşıya. iPhone X'in ekran oranı yüzünden uygulamalarla ilgili ciddi bir problemin ortaya çıkabilir. Sebebi de uygulamaların tam ekran çalışmayabiliyor olması!

    Ortaya çıkan görselde bir Apple çalışanını elinde iPhone X ile Pokemon Go oynadığını görüyoruz. Burada Pokemon Go ile ilgilenmiyoruz. Fotoğrafı tam boyutta yeni bir sekmede açtığınızda fotoğrafa yakınlaşıp telefonun üst kısmına bakın.

    Uygulama kullanıcı arayüzünün nerede bittiğini görüyor musunuz? Üst kısım ekranda nasıl bir yerde görünüyor? Uygulama arayüzü ekranın tam olarak üzerinden değil de biraz aşağısından kalmış. İşte, bu bir problem.

    iPhone Xin ekranında sorun çıktı

    iPhone X, diğer iPhone'lardan farklı ekran oranına sahip olduğundan, uygulamalar geliştiriciler tarafından yeniden düzenlenmedikçe tam ekran çalışmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, uygulamalar iPhone X'in en boy ekran oranına sığmak için küçük kalacak.

    iPhone X'in ekranı çapraz olarak diğer iPhone'lardan daha büyük olmasına rağmen, diğer iPhone'lara kıyasla oldukça dar. Sonuç olarak, güncellenmeyen uygulamalar, diğer iPhone'larda göründükleri ile karşılaştırıldığında oldukça küçük olacak. Bu dünyanın sonu değil ama uygulama geliştiriciler, güncellemeleri yayınlayana kadar geçici olarak uygulamalar ekranda kırpılmış bir şekilde çalışabilir.

    Etiketler: telefon
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