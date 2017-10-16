iPhone X'in ekranında şaşırtan özellik!

Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone X'in piyasaya sürülmesine sadece bir kaç hafta kaldı. 3 Kasım'da raflardaki yerini alacak olan telefon, 27 Ekim'de ön-siparişe açılacak. Tabii ki eğer iPhone X için olan talebi düşünürsek, 3 Kasım'da telefona erişebilenlerin sayısı çok az olacaktır. Uzmanlara göre iPhone X'in stokları 2018'in ikinci çeyreğine kadar sürekli olarak zorlanabilir.

Apple geçtiğimiz ay, 2017 için geliştirdiği iPhone'lar ile birlikte yeni iPhone X'i dünya ile tanıştırdı. iPhone X, yıllardan beri bu kadar heyecan uyandıran ilk iPhone olma şerefine sahip. Cihaz o kadar çok yeniliğe sahip ki, hepsini listelemek neredeyse imkansız, bu yüzden her gün farklı bir özelliğini ele alıyoruz.

Apple, yeni trende uyan tamamen ekrandan oluşan ön yüzey için hayal gücünü gerçekten zorlamış. Yeni iPhone X'in karşılaştığı tasarım problemlerine üretilen çözümler gerçekten dahice. Buna en iyi örnek yakın zamanda ortaya çıkan alt çerçeve tasarım sorununa bulunan çözüm. Daha eski telefonlarda alt çerçevenin kalın olmasının sebebi, ekranı kontrol eden görüntü denetleyici bileşeni. Ancak home tuşundan kurtulmak ve ön yüzü tamamen ekran ile kaplamak için bu bileşeni saklayacak bir yer gerekiyor.

Apple'ın çözümü aşağıdaki resimde açıkça görünüyor:





chip.com.tr'nin haberine göre esnek ekran paneli teknolojisi sayesinde görüntü denetleyici bileşeni kıvrılarak ekranın altına girmiş durumda. Bu da alt çerçeve için yer açıyor ve tasarımı çok daha iyi bir hale getiriyor. Bu mühendisliğe baktığımızda şundan emin oluyoruz: Apple isteseydi ekran altı parmak izi okuyucusunun beraberinde getirdiği problemleri de çözebilirdi, ancak Face ID ile gelen yenilikler iPhone X'i bir adım öne taşıyacağı için Apple kendi trendini çizmeye karar vermiş gibi görünüyor.