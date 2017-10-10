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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X'in ardından Face ID iPad'lere de gelebilir

    iPhone X'in ardından Face ID iPad'lere de gelebilir

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    iPhone X akıllı telefonlardaki TrueDepth kamera sistemi ile tanıtılan Face ID teknolojisinin iPad Pro tabletlere geleceği ileri sürüldü. 2018 yılında yaşanması beklenilen bu gelişme hakkındaki iddialar ise, alışılageldiği üzere KGI Securites analisti Ming-Chi Kuo’ya ait.

    Apple bildiğiniz gibi ilk olarak iPhone ile sunduğu çeşitli teknolojileri daha sonra iPad modellerine de getiriyor. Tabii ki Face ID yüz tanıma teknolojisinin de tabletlere gelmesi pek şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan şirket, bu güvenlik katmanı için kullanıcılardan gelecek geri bildirimleri de dikkate almak istiyor.

    İddialar doğruysa Apple, Face ID teknolojisini iPad Pro modellerine iki şekilde ekleyebilir. Kamera tabletin şu anda FaceTime selfie kamerasının olduğu yerde olabilir. Bir diğer tahmin ise, iPhone X stili bir tasarımla karşılaşabilmemiz ihtimali.

    iPhone Xin ardından Face ID iPadlere de gelebilir

    shiftdelete'in haberine göre şirket şimdiden, iPad Pro 10.5 inç modeliyle ufak bir tasarım değişikliği yapmış durumda. Ek olarak üründe, Touch ID teknolojisinin olup olmayacağı da merak konusu.

    Etiketler: apple , face id , iphone x , ipad pro , telefon
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