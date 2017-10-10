iPhone X'in ardından Face ID iPad'lere de gelebilir

Apple bildiğiniz gibi ilk olarak iPhone ile sunduğu çeşitli teknolojileri daha sonra iPad modellerine de getiriyor. Tabii ki Face ID yüz tanıma teknolojisinin de tabletlere gelmesi pek şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan şirket, bu güvenlik katmanı için kullanıcılardan gelecek geri bildirimleri de dikkate almak istiyor.

İddialar doğruysa Apple, Face ID teknolojisini iPad Pro modellerine iki şekilde ekleyebilir. Kamera tabletin şu anda FaceTime selfie kamerasının olduğu yerde olabilir. Bir diğer tahmin ise, iPhone X stili bir tasarımla karşılaşabilmemiz ihtimali.







shiftdelete'in haberine göre şirket şimdiden, iPad Pro 10.5 inç modeliyle ufak bir tasarım değişikliği yapmış durumda. Ek olarak üründe, Touch ID teknolojisinin olup olmayacağı da merak konusu.