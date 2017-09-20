iPhone X'in Android telefonlardan çaldığı özellikler!

iPhone X, şimdiye kadarki Apple cihazları için birçok ilk ile geliyor. Zaten cihazın şimdiye kadarki en pahalı iPhone olması bunun bir göstergesi. Ancak yeniliklerin birçoğunu, Android'li telefonlarda uzun süredir zaten görüyoruz. Hatta bu yeniliklerden bazıları birkaç senelik.

Apple'ın Android'li telefonları takip etmesi elbette kötü bir şey değil. Telefon üreticileri, birbirlerinin fikirlerini sürekli olarak kullanıyorlar. Örneğin piyasada artık sadece iki değil, onun üzerinde iki kameralı telefon var.

İşte iPhone X'in Android'li telefonlardan kopyaladığı şeyler

1. Home düğmesi yok

Android'li telefonların çoğu, Home düğmesini çoktan bir kenara bıraktı ve bunun yerine sanal ekran düğmelerini kullanmaya başladı. Apple'ın ikonik Home düğmesini kaldırması şaşırtıcı olsa da, böyle bir değişikliğin ekranın büyümesi için yapılması, değişikliği haklı çıkarıyor.

2. İnce ekran çerçevesi

Xiaomi, Samsung ve LG, telefonlarının ekran alanını mümkün olduğunca genişleten ilk üreticilerden. Apple ise bu modanın gerisinde kalmamış görünüyor. iPhone X, ekran alanını maksimuma yaklaştırıyor; tabi üstteki "çentik" dışında.

3. OLED ekran

Telefon dünyasında OLED ekranlar ve Samsung birbiriyle özdeşleşmiş durumda. Koyu siyahları, canlı renkleriyle tanınan AMOLED ekranlar, LCD'ye göre bir miktar güç tasarrufu da sunuyorlar. iPhone X, ilk kez OLED ekranla geliyor ve hatta bu ekranların üreticilerinden birinin Samsung olduğu biliniyor.

4. Kablosuz şarj

Samsung, Nokia'nın Lumia'ları ve LG tarafından üretilen Nexus 5'in hepsi, kablosuz şarj özelliğine sahipti. Yeni iPhone'ların tamamı bu özelliği destekliyor ve bu müthiş. Apple'ın sonunda kablosuz şarjı kabullenmiş olması, standartların gelişip iyileşmesine katkıda bulunabilir.

5. Yüz ile kilit açma

Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL'de sunmaya başladığı Windows Hello ile bu alanda herkesten önce davrandı. Daha sonra Samsung, iris tarama ve yüz tarama işlevleri sunmaya başladı. iPhone X'te kullanılan teknoloji farklı, ancak konsepti ilk kullanan Apple değil.

6. OIS destekli çift arka kamera

Galaxy Note 8'in arka kameralarının ikisi de optik imaj sabitleme (OIS) işlevine sahip. Bu sayede video kaydederken ve fotoğraf çekerken titremeleri minimuma indirebiliyorsunuz. iPhone 8 Plus'ta olmayan bu özellik, iPhone X'te bulunuyor.

iPhone X'in "yenilikleri"

1. Telefona bakınca görünen uyarılar

iPhone X'un ön kamerası, ona bakanın siz olduğundan emin olduğunda uyarılarınızı gösterebiliyor.

2. Yüz ile ödeme yapma

Samsung'un Face Unlock işlevi mobil ödemeler için yeterince güvenli değildi. Ancak Apple'ın Face ID'si yeterince güvenli ve ödemelerde size güvenlik sağlayabiliyor.

3. Yüzünüzü taklit eden "animasyonlu dışkı"

Aslında çok söze gerek yok. iMessage'ı açıp, Animoji uygulamasını kullanarak bir düzine emoji'ye kendi yüz ifadenizi yansıtabilirsiniz.



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