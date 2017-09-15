iPhone X'i Türkiye'den alacaklara çok kötü haber

Buna göre banka, iPhone'un Türkiye'deki satış fiyatını 64 GB'lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB'lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörüyor.



Bu şekilde dünyanın en pahalı iPhone'unun Türkiye'de satılması bekleniyor. iPhone yine en ucuz ABD'de alıcı bulacak. Yeni telefon, 999 dolar (yaklaşık 3 bin 460 TL) ile 1149 dolara (yaklaşık 3 bin 980 TL) satışa sunulacak. En ucuz ikinci ülke ise 1020 dolar (yaklaşık 3 bin 550 TL) ve 1170 dolarla (yaklaşık 4 bin 50 TL) Japonya olacak.



Ayrıca lüks tutkunlarına özel bir iPhone X modeli de bulunuyor. Hong Kong merkezli Brikk adlı bir firma, lüks tutkunları için özel bir iPhone X üretti. Lux iPhone X Ingot olarak adlandırılan telefonun dış cephesi tam 250 gram ağırlığında 24 ayar altınla kaplı. Fiyatı 70 bin dolar (yaklaşık 242 bin TL) olarak belirlenen telefon, gelecek yılın ocak ayında teslim edilecek.