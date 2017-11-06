iPhone X'i satın aldı, paramparça etti!

iPhone X bugün ABD'de satışa sunulmaya başlandı. Merakla beklenen telefonu daha önce ele geçiren biri ise telefonu parçalarına ayırıp, içinde bulunanları bir videoda gösterdi.

15 dakikalık videoda iPhone X'i iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'tan ayıran eşsiz özellikleri görebiliyorsunuz. Videoda ekrana bağlanan kabloları ve iki parça gibi görünen L şekilli pili fark edebiliyoruz.





Çok detaylı bir sökme videosu olmadığından zaman içinde daha detaylı videolarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Yine de sayısız teknolojiyi küçük bir gövdede sıkıştıran telefonun içindekileri görmek heyecan verici.



Videoyu izlemek için tıklayın.