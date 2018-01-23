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iPhone XI nasıl olacak?

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı ve büyük bir çalkantı yaratan modeli iPhone X'un bir üst modeli olacak iPhone XI nasıl olacak?

Endüstri kaynakları ve analistlerden gelen raporlar doğrultusunda Apple'ın bu yıl tanıtacağı ve iPhone X'un bir üst modeli olacak olan iPhone XI'in, daha ince çerçevelere daha küçük bir çentiğe sahip olacağı düşünülüyor. Bu çıkan raporların sonucunda ilk tasarım çalışması iDropNews'ten geldi. 

iPhone XI nasıl olacak

Geçen hafta yayınlan raporlara göre iPhone X'un yeni modelinde, Face ID sensörlerinin ön kameraya entegre edilmesinden dolayı çentiğin daha küçük olacağı konuşuluyordu.

iPhone XI nasıl olacak

Ayrıca cihazın ön kamerasının da arka kamerayla aynı hizada olacağı görülüyor. Ek olarak iDropNews, geçtiğimiz yıl tasarladığı iPhone X tasarımıyla en yakın iPhone X konseptini çizen firma olmuştu.

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