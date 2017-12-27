iPhone X'i kullananlar beğendi mi?

Strategy Analytics’in yaptığı araştırmada iPhone X’in, 5 puan üzerinden 4.64 aldığını açıkladı. Araştırma sonucuna göre Apple’ın telefonun ön tarafına konumlandırdığı TrueDepth kamera sistemi, Face ID ve Animoji insanların iPhone X’i tercih etmelerindeki temel unsurlar olduğu görülüyor. OLED ekran ve pil ömrü de iPhone X kullanıcıları için önemli bir yer tutuyor. iPhone X kullananların bu özellikler hakkında yaptıkları yorumların yüzde 80’i olumlu yönde olmuş.

İnsanları iPhone X’e çeken son şey ise telefonun Apple ekosisteminde olması. Apple ekosistemindeki müşteriler firmaya son derece sadık. Bu müşteriler gelecekteki Apple ürünlerini satın almakta da ısrarcılar. Strategy Analytics, tarafından yapılan açıklamada, telefonu yeni alan her kullanıcıdan sonra puanların daha da yükseleceği belirtildi.