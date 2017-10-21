iPhone X'i herkes alamayacak! Çünkü...

KGI analisti Kuo, yeni raporunda Apple’ın geniş açılı kamera, derinliği hesaplayan kızılötesi nokta projektörü ve anten de dahil olmak üzere iPhone X için çeşitli bileşenler almada sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Kuo’ya göre Apple, en büyük sıkıntıyı yeni iPhone’un anten sisteminde kullanılan esnek baskılı devre kartı ile ilgili yaşıyor.

Apple’ın ürettiği iPhone X anten bileşenleri, iPhone 8 veya diğer modellerden çok daha yüksek özelliklere sahip olduğu için özel malzemeler, işlemler ve katı testler gerekli. Şirketin anten konusundaki tedarikçisi olan Murata’nın anten siparişlerinin çoğunu karşılaması bekleniyordu. Fakat şirket talebi karşılayamadığı için yeni tedarikçiler ile çalışılmaya başlandı.





Geniş açılı kamera devre kartı da Apple’ı darboğaza sokan başka bir bileşen. KGI, Apple’ın iPhone X kamera sisteminde Samsung telefonlardaki tasarımların aksine telefoto ve geniş açılı mercekler için ayrı PCB kullandığını söylüyor. Bu nedenle, tedarikçiler, bu benzersiz panoları üretirken sorun yaşıyorlar.

Kuo’ya göre Apple, ilk etapta 2-3 milyon yeni iPhone’u satışa sunacak. Önceki yıllarda ilk hafta sonu 10 milyon civarında iPhone satan Apple için bu rakam oldukça düşük. iPhone 8 satışlarının düşük olduğunu ve Apple Store önlerinde kuyruk bile oluşmadığını düşünürsek birçok Apple hayranının iPhone X’i beklediğini söyleyebiliriz. shiftdelete'in haberine göre eski modellere göre yüksek fiyata sahip olmasına rağmen onuncu yıla özel iPhone modelinin tasarımı ve özellikleri sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.