iPhone X'i gölgede bırakacak telefon: Galaxy S9!

Apple'ın özellikleri kadar fiyatı da üst seviye olan yeni telefonu iPhone X, henüz satışa sunulmadı. Ancak iddiaya göre gelecek senenin Samsung Galaxy S9'u, 1000FPS video kaydı yaparak bu alanda iPhone X'u geçecek.

Korece web sitesi etnews'a göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisindeki imaj sensörü, iPhone X'a kıyasla 1080p'de dört kat daha hızlı kayıt yapabilecek. iPhone X, bu çözünürlükte 240FPS kayıt yapabiliyor. 4x ağır çekim kaydı Sony'nin XZ Premium telefonuyla ortaya çıkmıştı ancak siteye göre Samsung, Sony'nin patentini çiğnememek için biraz farklı bir teknoloji kullanacak.





Samsung'un yeni imaj sensörlerinin üretimine Kasım'da başlanacağı söyleniyor. Bu yeni sensör, Galaxy S9 serisindeki tüm telefonlarla gelecek. Bu arada Galaxy S9'un piyasayı iPhone 8 ve iPhone X'a bırakmamak için Ocak gibi erken bir tarihte gelebileceği söyleniyor.



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