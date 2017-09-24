Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X'i gölgede bırakacak telefon: Galaxy S9!

    iPhone X'i gölgede bırakacak telefon: Galaxy S9!

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 07:32

    Yeni bir bilgiye göre Samsung Galaxy S9, kamerasındaki bu özellik sayesinde iPhone X'u geçecek!

    Apple'ın özellikleri kadar fiyatı da üst seviye olan yeni telefonu iPhone X, henüz satışa sunulmadı. Ancak iddiaya göre gelecek senenin Samsung Galaxy S9'u, 1000FPS video kaydı yaparak bu alanda iPhone X'u geçecek.

    Korece web sitesi etnews'a göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisindeki imaj sensörü, iPhone X'a kıyasla 1080p'de dört kat daha hızlı kayıt yapabilecek. iPhone X, bu çözünürlükte 240FPS kayıt yapabiliyor. 4x ağır çekim kaydı Sony'nin XZ Premium telefonuyla ortaya çıkmıştı ancak siteye göre Samsung, Sony'nin patentini çiğnememek için biraz farklı bir teknoloji kullanacak.

    iPhone Xi gölgede bırakacak telefon: Galaxy S9

    Samsung'un yeni imaj sensörlerinin üretimine Kasım'da başlanacağı söyleniyor. Bu yeni sensör, Galaxy S9 serisindeki tüm telefonlarla gelecek. Bu arada Galaxy S9'un piyasayı iPhone 8 ve iPhone X'a bırakmamak için Ocak gibi erken bir tarihte gelebileceği söyleniyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

    Etiketler: apple , iphone , galaxy s9 , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri