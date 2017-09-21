iPhone X'i bekleyenlere kötü haber! Boşuna beklemeyin çünkü...

Apple, uzunca bir süredir merakla beklenen ve büyük ilgi duyulan iPhone X'i sonunda geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanla tanıttı. Çerçevesiz ekranı, Face ID özelliği ve yüksek fiyatı en fazla konuşulan noktaları olan iPhone X, öte yandan satın almak isteseniz bile hemen elinize ulaşmayabilir. Zira Apple, stok problemi yaşayacak gibi görünüyor.

Daha önce de iPhone X'in gecikeceği haberleri çıkmıştı. Bunun sebeplerinden biri kuşkusuz telefondaki OLED ekran. OLED ekran konusunda Samsung'la çalışan Apple, taleplerinin karşılanamaması sebebiyle LG'nin OLED tesislerine de yatırım yapmıştı. Bununla birlikte stok problemini aşması beklenen Apple'ın, yine de 2018'i beklemesi gerekebilir.

chip.com.tr'nin haberine göre, iPhone X siparişi verenlerin büyük çoğunluğu 2018 başında telefonlarına ulaşabilir. 40 milyon ünite siparişin bu yıl bitmeden sahiplerine ulaşacağını söyleyen Kuo, sonraki sevkiyatların 2017 sonrasında yapılacağını söylüyor.

iPhone X için ön sipariş tarihi farklı bölgeler için 27 Ekim ve 3 Kasım.