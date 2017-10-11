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    iPhone X'i alacaklara çok kötü haber! Herkes alamayacak çünkü...

    chip.com.tr
    11.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in stokları, FaceID için gerekli kameranın toplu üretiminin zorluğu sebebiyle çok sınırlı olabilir!

    Apple'ın çok beklenen, çok gelişmiş ve süper-pahalı iPhone X cep telefonunu almak isteyenler, ne yazık ki tahmin ettiklerinden biraz daha fazla beklemek zorunda kalabilirler.

    MacRumors'ta Ming Chi Kuo'dan alınan bilgi ile yapılan habere göre, iPhone X'in stokları 2018'in ortalarına kadar çok sınırlı olabilir. Kuo, çoğunun gözünde dünyadaki en iyi Apple analisti olduğu için bilginin güvenilir olduğunu düşünebiliriz.

    Peki bunun sebebi ne? Kuo'nun söylediğine göre Apple, Face ID yüz tanıma sistemi için gereken "TrueDepth" kamera sensörünün toplu üretiminde büyük sorunlar yaşıyor. Face ID, Apple'ın çok sevilen Touch ID parmak izi algılayıcısının yerini tartışmalı bir şekilde almıştı, bu yüzden üretimle ilgili böyle bir sorunun da ortaya çıkması hayranlar tarafından pek hoş karşılanmayacak.

    iPhone Xi alacaklara çok kötü haber Herkes alamayacak çünkü...

    Şunu da belirtmekte fayda var ki, yeni bir iPhone çıktığında stokları hep sınırlı olur, ama asla bu kadar da değil. Mesela, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Apple'ın açılış haftası rekorunu 13 milyon satışla ellerinde tutuyorlar. Ama Kuo, iPhone X'in Ocak ayında stoklarının sadece 2-4 milyona sınırlı olabileceğini söylüyor.

    Eğer yılbaşından önce bir iPhone X alabilecek kadar şanslı olursanız, yapılacak en mantıklı şey bunu eBay gibi bir sitede satmak olabilir. Buradan elde ettiğiniz kârla daha sonradan üç tane iPhone X alabilirsiniz.

    Etiketler: apple , iphone x , telefon
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