iPhone X'i 30 dakika boyunca şarj edin! Göreceğinize çok şaşıracaksınız

Sansasyonel akıllı telefon iPhone X’i önceden test etme imkanı bulan bazı kaynaklara göre, cihaz aslında hızlı şarj destekliyor. Ancak kendi adaptörüyle değil, yeni Mac adaptörüyle beraber.

Yani yeni iPhone X kendi adaptörüyle hızlı şarj olmuyor, ancak USB-C bağlantısını destekleyen bir Mac adaptörüne (29W, 61W veya 87W adaptörlerden biri) dönüştürücü vasıtasıyla bağlarsanız 30 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor (kendi adaptörüyle bu süre elde edilememiş).

Birçok kullanıcı bu durumu normal ve sıradan bir olaymış gibi karşılayabilir, ancak şu da bir gerçek ki eğer iPhone X bu yüksek güç değerlerini kaldıracak ölçütte yapılmamış olsaydı muhtemelen sonuç hüsran olacaktı.

Dolayısıyla her ne kadar tanıtımda bahsedilmese de iPhone X satışa sunulduktan sonra, ekstra bir aksesuar olarak hızlı şarj adaptörünün de çıkması olası. Çıkmasa bile uzmanların belirttiği üzere, satın alınacak bir Mac adaptörüyle iPhone X hızlı şarj edilebilir.