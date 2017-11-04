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    iPhone X'e önce sahip olmak isteyenler kuyruk oluşturdu

    İHA
    04.11.2017 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Almanya’da satışa sunulan Apple’ın yeni iPhone modeli iPhone X için uzun kuyruklar oluştu.

    Apple’ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan iPhone X modeli Almanya’da da genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya’da da iPhone X’e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. İPhone X hayranları, yeni yıla yaklaşırken Apple’nin böyle güzel bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kullanıcılar, Almanya’da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için fiyatı telefona vermeye değer buldu.

    iPhone Xe önce sahip olmak isteyenler kuyruk oluşturdu

    Etiketler: iPhoneX , kuyruk
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