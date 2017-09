iPhone X ve iPhone 8 geldi, fiyatlar Türkiye'de öyle bir düştü ki! (iPhone 8 fiyatları ne kadar?)

iPhone X ve iPhone 8'in ortaya çıkmasıyla birlikte Apple sürpriz bir kararla iPhone 7 ve hatta iPhone 6S fiyatlarında indirime gitti. Apple, artan döviz kurları nedeniyle iPhone fiyatlarına Ocak ayında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte iPhone 7 3799 TL, iPhone 7 Plus 4449 TLfiyatla satılmaya başlamıştı. Bugün gelen indirimle iPhone 7 3299 TL, iPhone 7 Plus ise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başladı. Her iki telefon için de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB olarak belirlendi.

İndirimle birlikte 3199 TL olan 32 GB iPhone 6s, 2699 TL'ye düşerken, iPhone 6s Plus ise 3699 TL'den 3299 TL'ye düştü.Her iki modelin de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB. iPhone SE ise 2349 TL'den 2149 TL'ye düştü. iPhone SE, 32 GB ve 128 GB olarak satılmakta.







Apple'ın bugün tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in fiyatları henüz belli değil. Ancak iPhone 8 serisinin iPhone 7'nin indirimden önceki fiyatlarıyla satılması bekleniyor. iPhone 8'in muhtemel fiyatı 3799 TL, iPhone 8 Plus'ın ise 4449 TL olması bekleniyor. iPhone X'in 5000 TL'denyüksek bir fiyatla gelmesi muhtemel.