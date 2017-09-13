Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X ve iPhone 8 geldi, fiyatlar Türkiye'de öyle bir düştü ki! (iPhone 8 fiyatları ne kadar?)

    iPhone X ve iPhone 8 geldi, fiyatlar Türkiye'de öyle bir düştü ki! (iPhone 8 fiyatları ne kadar?)

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 08:05 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 08:15

    iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus dün akşam tanıtıldı; ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Apple, Türkiye genelinde iPhone 7 fiyatlarında ciddi bir fiyat düşüşüne gitti. Peki yeni fiyatlar ne oldu? İşte iPhone 8 ve iPhone X sonrası düşen iPhone 7 fiyatları...

    iPhone X ve iPhone 8'in ortaya çıkmasıyla birlikte Apple sürpriz bir kararla iPhone 7 ve hatta iPhone 6S fiyatlarında indirime gitti. Apple, artan döviz kurları nedeniyle iPhone fiyatlarına Ocak ayında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte iPhone 7 3799 TL, iPhone 7 Plus 4449 TLfiyatla satılmaya başlamıştı. Bugün gelen indirimle iPhone 7 3299 TL, iPhone 7 Plus ise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başladı. Her iki telefon için de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB olarak belirlendi. 

    İndirimle birlikte 3199 TL olan 32 GB iPhone 6s, 2699 TL'ye düşerken, iPhone 6s Plus ise 3699 TL'den 3299 TL'ye düştü.Her iki modelin de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB. iPhone SE ise 2349 TL'den 2149 TL'ye düştü. iPhone SE, 32 GB ve 128 GB olarak satılmakta. 

    iPhone X ve iPhone 8 geldi, fiyatlar Türkiyede öyle bir düştü ki (iPhone 8 fiyatları ne kadar)

    Apple'ın bugün tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in fiyatları henüz belli değil. Ancak iPhone 8 serisinin iPhone 7'nin indirimden önceki fiyatlarıyla satılması bekleniyor. iPhone 8'in muhtemel fiyatı 3799 TL, iPhone 8 Plus'ın ise 4449 TL olması bekleniyor. iPhone X'in 5000 TL'denyüksek bir fiyatla gelmesi muhtemel.

    Etiketler: iphone 8 , iphone x , apple , iphone 8 özellikler , iphone x özellikler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri