iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Buna göre banka, iPhone’un Türkiye’deki satış fiyatını 64 GB’lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB’lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörüyor.



Bu şekilde dünyanın en pahalı iPhone’unun Türkiye’de satılması bekleniyor. iPhone yine en ucuz ABD’de alıcı bulacak. Yeni telefon, 999 dolar (yaklaşık 3 bin 460 TL) ile 1149 dolara (yaklaşık 3 bin 980 TL) satışa sunulacak. En ucuz ikinci ülke ise 1020 dolar (yaklaşık 3 bin 550 TL) ve 1170 dolarla (yaklaşık 4 bin 50 TL) Japonya olacak.

Eylül sonuna doğru ön siparişlerin alınması beklenen iPhone 8’in ekim ortasına kadar Türkiye’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

iPhone X’un Türkiye’ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkığ aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.