iPhone X Türkiye'de cepleri yakacak! Peki ilgi görecek mi?

Apple, dün Steve Jobs Theater'daki ilk tanıtımını yaptı ve üç yeni telefonu iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıttı. iPhone X'un yüksek fiyatı, telefonun satış konusunda zorluk çekebileceğinin bir işareti olabilir. Ancak IHS Markit baş mobil direktörü Ian Fogg, CNBC ile yaptığı bir röportajda iPhone X'a çok olumlu baktıklarını söyledi. Fogg, Apple'ın "muazzam miktarlarda iPhone X satacağını" düşünüyor.

Bunun yanında Fogg, Apple'ın AR alanında donanım ve yazılım entegrasyonu sayesinde avantaj sağladığını düşünüyor. Yöneticiye göre Apple, AR deneyimlerini pazarlamak için uzun bir süreye sahip olacak ve Android, Apple'ı bu alanda ancak 2018 sonunda yakalayabilecek.

Artırılmış gerçeklik hala emekleme aşamsında bir teknoloji ve bu teknolojinin satışları ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek.



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