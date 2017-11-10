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    iPhone X Turkcell'de satışa çıkıyor

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Apple'ın 24 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkaracağını açıkladığı yeni telefonu iPhone X, 17 Kasım'da Turkcell'de ön siparişe açılıyor.

    iPhone X, Turkcell'de 17 Kasım'da ön siparişe açılıyor; ancak Turkcell henüz iPhone X fiyatlarını açıklamış değil. Haberi hazırladığımız sırada iPhone X'in 256 GB'lık modeli Turkcell'in resmi internet sitesinde görünüyordu; ancak fiyat belirtilmemişti.  

    Yeniden tasarlanmış, çift optik görüntü stabilizasyon yeteneğine sahip arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple’ın tasarladığı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve kullanıcıların çarpıcı fotoğraf ve videolar çekmesine imkân tanıyan Portre Işıklandırmasına sahip Portre moduyla birlikte geliyor. iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.

    Apple'ın iPhone X için belirlediği fiyatlar 6099 TL'den başlıyor, 6899 TL'ye kadar çıkıyor.

    Etiketler: telefon
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