Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>iPhone X tasarımı tamamen değişiyor!

iPhone X tasarımı tamamen değişiyor!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

iPhone X tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, kamera ve sensörler için ekranın üst kısmına yerleştirilen çentik yüzünden de kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Söylenenlere göre Apple, iPhone X'un tasarımında değişikliğe gidecek.

ET Kore tarafından çıkan söylentilere göre şirketin yeni ve tasarımıyla dikkat çeken telefonu iPhone X'un tasarımında 2019 yılında değişikliğe gidilecek. Cihaz, tamamı ekran kaplı olması nedeniyle beğenilmişti ancak ekranın üst kısmında kamera ve sensörler için bulunan çentik yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. 

iPhone X tasarımı tamamen değişiyor

ET Kore'nin paylaştığı habere göre yeni çıkacak iPhone modellerinde Apple'ın, Face ID algılayıcılarını ön kamerayla birleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Apple 2019 yılında çıkaracağı yeni modellerinde kamera ve yüz tanıma özelliği üzerine güçlendirmeler yapacağından, cihazda kullanılacak parçaların da artacağı ve bu sebepten ötürü Face ID'yi ön kamerayla birleştirmek üzerine çalışma yaptığı paylaşıldı. 

 

Etiketler: Yeni modeller
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri