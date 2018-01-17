iPhone X tasarımı tamamen değişiyor!

ET Kore tarafından çıkan söylentilere göre şirketin yeni ve tasarımıyla dikkat çeken telefonu iPhone X'un tasarımında 2019 yılında değişikliğe gidilecek. Cihaz, tamamı ekran kaplı olması nedeniyle beğenilmişti ancak ekranın üst kısmında kamera ve sensörler için bulunan çentik yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.

ET Kore'nin paylaştığı habere göre yeni çıkacak iPhone modellerinde Apple'ın, Face ID algılayıcılarını ön kamerayla birleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Apple 2019 yılında çıkaracağı yeni modellerinde kamera ve yüz tanıma özelliği üzerine güçlendirmeler yapacağından, cihazda kullanılacak parçaların da artacağı ve bu sebepten ötürü Face ID'yi ön kamerayla birleştirmek üzerine çalışma yaptığı paylaşıldı.