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    iPhone X sattıkça Samsung kazanacak!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    iPhone X satışları oldukça Samsung'un cebine para gireceğini söylesek ne düşünürdünüz? Evet, iki şirket birbirinin en büyük rakibi; ancak aralarındaki bir bağ var ki iki taraf da bu işten kazançlı çıkıyor.

    iPhone X'te OLED panel yer alıyor ve bu paneli Samsung Display sağlıyor. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Samsung, her iPhone X modelinin satışından yaklaşık 110 dolarg elir elde edecek. iPhone X satışları sayesinde elde edilen gelirin, Samsung'un Galaxy S8 bileşenlerinden elde ettiği gelirin 4 milyar dolar fazlasına denk geliyor. 

    iPhone X sattıkça Samsung kazanacak

    KGI Securities analistlerinden Ming-chi Kuo, panelin birim fiyatının 120-130 dolar arasında değiştiğini iddia etmişti. Bir başka kaynaktaki iddiaya göre ise panellerin Apple'a maliyeti 80 dolar.

    Samsung OLED panelin yanında Apple'a, NAND flaş ve DRAM yongalarını da tedarik ediyor. Ancak bu gelirler, OLED panel gelirlerinin gerisinde kalıyor. 

    Apple'ın 2019'a 130 milyon iPhone X satacağı, Samsung’un ise 2019'a kadar 50 milyon Samsung Galaxy S8 satışı gerçekleştireceği ifade ediliyor. 

    Etiketler: apple , samsung , iphone x , telefon
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