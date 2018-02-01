iPhone X satmıyor, peki şimdi ne olacak?

iPhone X'in satış tahminleri son aylarda pek olumlu görünmüyor. Fiyat kesintisi yapılacağına dair dedikoduların yanında birkaç analistin iPhone X'in yerini bir Plus modeline bırakacağını ve iPhone X üretiminin durdurulacağını söylediğini duymuştuk. Şimdi ise yeni bir rapor, Apple'ın iPhone X'in birinci çeyrekteki üretimini yarıya düşürmüş olabileceğini söylüyor.

Nikkei Asia'dan gelen rapora göre Apple, sağlayıcılarına üretimi 40 milyon birimden 20 milyon birime düşüreceğini söyledi. Herhangi bir kaynak göstermeyen rapor, bu üretim kesintisinin dünya çapındaki vasat satışlar olduğunu iddia ediyor. Nikkei'ye göre iPhone X bileşen üreticileri, bu durum karşısında milyar dolarlara ulaşan kayıplara ulaşabilir ve bazı ekran üreticileri, yakın gelecek için OLED'e kuşkuyla bakmaya başlayabilir.

iPhone X'in yüksek fiyatının Samsung tarafından üretilen OLED ekranlardan kaynaklandığı düşünülüyor. iPhone X Plus dedikoduları ortada dolaşmaya başlasa da, firmanın bu modelin bir LCD sürümünü de üreteceği iddia ediliyor.

Apple'ın çeyrek verilerini 1 Şubat'ta yayınlaması bekleniyor ancak BTIG analisti Walter Piecyk, Apple'ın şu anki çeyrek gelirlerinin tahminlerin 8 milyar dolar altında çıkabileceğini söylüyor.



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