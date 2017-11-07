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    iPhone X satış tarihi belli oldu! İşte Türkiye fiyatı

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Apple’ın yeni modeli iPhone X ile ilgili beklenen haber geldi. iPhone modelinin 10. yılına özel olarak tasarlanan iPhone X’in Türkiye satış tarihi belli oldu. Peki pek çok yeniliği içerisinde barındıran iPhone X ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone X hakkında merak edilenler!

    Cupertino, California—Apple bugün akıllı telefonun geleceği iPhone X’un, göz alıcı tam ekrana sahip devrim yaratan yeni tasarımı, kablosuz şarj özelliği ve çift optik görüntü stabilizasyonu özellikli arka kamerasıyla, 24 Kasım Cuma günü Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın yanı sıra Makau dahil 13 ülkede daha piyasaya sunulacağını duyurdu.

    iPHONE X TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    iPhone X ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı. Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makau, Makedonya, Malezya, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland ve Türkiye’de satışa sunulacak olan iPhone X, 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek.

    iPHONE X’İN ÖZELLİKLERİ

    Face ID Teknolojisi

    iPhone X, göz alıcı 5.8 inç Super Retina ekrana sahip tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarım, güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyüleyici 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip, kablosuz şarj ve telefonunuzun kilidini açmanın, kimliğinizi doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli bir yolunu sunan Face ID ile birlikte geliyor.

    Emojiler çeşitleniyor

    Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie’ler için ön kameraya Portre Işığı’na sahip Portre modunu getiriyor ve 50’den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emoji’lere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini sunuyor.

    Portre Işığı

    Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip yeniden tasarlanan arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve müşterilerin göz kamaştıran fotoğraf ve videolar çekmelerini sağlayan Portre Işığı özellikli Portre modunu beraberinde getiriyor.

    En Dayanıklı Cam

    iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.

     

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