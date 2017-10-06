Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X Plus ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'ye ne zaman geliyor?

    iPhone X Plus ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'ye ne zaman geliyor?

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonu iPhone’un yeni modelleri 12 Eylül akşamı tanıtıldı. Peki iPhone X ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    Buna göre banka, iPhone’un Türkiye’deki satış fiyatını 64 GB’lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB’lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörüyor.

    Bu şekilde dünyanın en pahalı iPhone’unun Türkiye’de satılması bekleniyor. iPhone yine en ucuz ABD’de alıcı bulacak. Yeni telefon, 999 dolar (yaklaşık 3 bin 460 TL) ile 1149 dolara (yaklaşık 3 bin 980 TL) satışa sunulacak. En ucuz ikinci ülke ise 1020 dolar (yaklaşık 3 bin 550 TL) ve 1170 dolarla (yaklaşık 4 bin 50 TL) Japonya olacak.

    iPhone X Plus ne zaman satışa çıkacak Türkiyeye ne zaman geliyor

    Eylül sonuna doğru ön siparişlerin alınmaya başlanan iPhone 8 20 Ekim'de Türkiye’de satışa sunulacak.

    iPhone X’un Türkiye’ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkış aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.

    Etiketler: iphone x , iphone x ne zaman çıkacak , iphone x fiyat , telefon , apple
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri