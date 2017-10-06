iPhone X Plus ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Buna göre banka, iPhone’un Türkiye’deki satış fiyatını 64 GB’lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB’lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörüyor.



Bu şekilde dünyanın en pahalı iPhone’unun Türkiye’de satılması bekleniyor. iPhone yine en ucuz ABD’de alıcı bulacak. Yeni telefon, 999 dolar (yaklaşık 3 bin 460 TL) ile 1149 dolara (yaklaşık 3 bin 980 TL) satışa sunulacak. En ucuz ikinci ülke ise 1020 dolar (yaklaşık 3 bin 550 TL) ve 1170 dolarla (yaklaşık 4 bin 50 TL) Japonya olacak.





Eylül sonuna doğru ön siparişlerin alınmaya başlanan iPhone 8 20 Ekim'de Türkiye’de satışa sunulacak.



iPhone X’un Türkiye’ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkış aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.