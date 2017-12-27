iPhone ‘X’ olabilir

Özellikle teknoloji devlerinin amiral gemisi olarak ifade edilen modelleri büyük merak uyandırdı. Bu modellerden biri de Apple’ın iPhone’un 10’uncu yılına özel olarak geliştirdiği iPhone X. Fiyat ve özellikleri bakımından üst segmentte yer alan iPhone X, Apple’ın satış adedi açısından büyük beklentileri olduğu bir model olarak da dikkat çekiyor. Özellikle de yılbaşı döneminde... Ancak analistlerin ilk raporları Apple’ın iPhone X için hayal kırıklığına uğrayabileceğini gösteriyor. 2018 yılının ilk çeyreği için yapılan analizlerde iPhone X’in satış rakamları beklentilerin altında kalacağı ileri sürülüyor.

CİRO YÜZDE 16 DÜŞECEK

Tayvan gazetesi Economic Daily News’e göre analistler, söz konusu dönemdeki satışların 50 milyon adetten 30 milyon adede gerileyeceğini iddia ediyor. Bu öngörülerin 20 milyon adet kadar düşürülmesinin en başındaki sebep, Çin ve Kore’deki Apple tedarikçilerinin ciro hedefini düşürmesi. Paylaşılan bilgilerde tedarikçi şirketlerin ciro hedeflerinin yüzde 16 düştüğü belirtiliyor. Bu da Apple’ın tedarikçilerden verdiği siparişlerin azaldığını gösteren en önemli kanıtlardan biri. iPhone X’in beklentilerin altında kalmasının en önemli sebeplerinin başında satış fiyatının yüksek olması geliyor. ABD’de 999 dolar, Türkiye’de ise 6 bin 99 TL’den başlayan iPhone X, rakip akıllı telefonlardan ne az 300 dolar daha pahalı. Bu da kullanıcıların rakip telefonlara yönelmesini sağlıyor. Buna ek olarak iPhone X’te yüz tanıma teknolojisi ‘FaceID’nin dışında rakiplerine fark yaratan bir özelliği olmadığı da analistlerin yorumları arasında yer alıyor.