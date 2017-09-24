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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bekleyenlere kötü haber

    iPhone X ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bekleyenlere kötü haber

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 07:22 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 07:22

    Uzmanlar Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X'in üretiminin henüz başlamadığını düşünüyor!

    Uzmanlar iPhone X 'in üretiminde gecikmeler olabileceği konusunda yine uyardı. Apple önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde sipariş kabul etmeye başlayacak olmasına rağmen, iPhone X'in üretimi başlamamış olabilir.

    Çip analisti Christopher Caso'nun yatırımcı notuna bakılırsa iPhone X çoktan üretim zorlukları ile karşılaştı ve yakın gelecekte daha büyük zorluklar telefonun daha fazla gecikmesine sebep olabilir. Caso, Barron's'a şu açıklamayı yaptı:

    "İlginç şekilde, endüstri iPhone'un sevk tarihleri hakkında gecikme ön görüyordu, ancak bizim kaynaklarımıza göre cihazın üretimi Aralık çeyreğine bile kayabilir. Kontrollerimiz ve toplantılarımıza bakılırsa iPhone X'in final üretimi hala başlamadı, ancak Ekim ortalarında başlanması planlanıyor. Bu da bir ay önce yapılan tahminlerden bir ay daha geç, Haziran ayında yapılan tahminlerden de iki ay daha geç."

    iPhone X ne zaman Türkiyeye gelecek Bekleyenlere kötü haber

    chip.com.tr'nin haberine göre Apple, iPhone X'i geçtiğimiz hafta 1,000 dolar fiyatıyla duyurdu, ayrıca beraberinde nispeten daha hesaplı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı da dünya ile tanıştırdı. Yeni amiral gemisinin rekor kıran fiyatına rağmen cihaza olan talebin çok fazla olması bekleniyor. Yani iPhone X sadece gecikmekle kalmayacak, ayrıca inanılmaz derecede uzun sipariş sıraları da kuvvetle muhtemel.

    Etiketler: apple , iphone x , telefon
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