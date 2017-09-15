iPhone X ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Eylül ayının sonlarına doğru iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye pazarına girmesi bekleniyor; ancak iPhone X söz konusu olduğunda biraz daha beklememiz gerekecek. 64 GB ve 256 GB'lık iki modeli bulunan iPhone X'in çıkış tarihine gelince...



Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.



iPhone X'in Türkiye'de satışa sunulması ise Kasım ayı sonunu bulacak.