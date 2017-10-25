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    iPhone X ne zaman Türkiye'de satışa çıkıyor? Fiyatı ne olacak?

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in ne zaman Türkiye'de satışa çıkacağı belli oldu mu? Peki iPhone X'in Türkiye fiyatları ne olacak? İşte iPhone X'le ilgili en çok merak edilen noktalar...

    Apple, 3 Kasım tarihi itibariyle iPhone X'i ABD'de satışa çıkarıyor. Bu tarih epey bir zaman önce kesinleşmişti. Peki Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone X'in çıkış tarihi haberi hazırladığımız 25 Ekim tarihinde hala netleşmemişti; o nedenle apple.com.tr/tr/iphone adresine girdiğinizde halen karşınıza 'Yakında sizinle' ibaresi çıkıyor; yani beklemeye devam!

    Ancak iPhone X'in kuvvetle muhtemel kasım ayı sonu gibi Türkiye'ye ulaşması bekleniyor; bu tarih Aralık ayı başına da elbette sarkabilir.

    iPhone X ne zaman Türkiyede satışa çıkıyor Fiyatı ne olacak

    iPhone X'in Türkiye fiyatları ise bir süre önce belli oldu ve Apple'ın internet sitesinde yayınlandı. Fiyatlar epey cepleri yakacağa benziyor!

    64 GB iPhone X'in fiyatı 6 bin 99 TL iken, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL'den satışa sunulacak.

    Etiketler: telefon , iphone x çıkış tarihi , iphone x fiyat
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