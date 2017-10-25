iPhone X ne zaman Türkiye'de satışa çıkıyor? Fiyatı ne olacak?

Apple, 3 Kasım tarihi itibariyle iPhone X'i ABD'de satışa çıkarıyor. Bu tarih epey bir zaman önce kesinleşmişti. Peki Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone X'in çıkış tarihi haberi hazırladığımız 25 Ekim tarihinde hala netleşmemişti; o nedenle apple.com.tr/tr/iphone adresine girdiğinizde halen karşınıza 'Yakında sizinle' ibaresi çıkıyor; yani beklemeye devam!



Ancak iPhone X'in kuvvetle muhtemel kasım ayı sonu gibi Türkiye'ye ulaşması bekleniyor; bu tarih Aralık ayı başına da elbette sarkabilir.







iPhone X'in Türkiye fiyatları ise bir süre önce belli oldu ve Apple'ın internet sitesinde yayınlandı. Fiyatlar epey cepleri yakacağa benziyor!



64 GB iPhone X'in fiyatı 6 bin 99 TL iken, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL'den satışa sunulacak.