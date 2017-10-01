Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone X ne zaman çıkacak? Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    iPhone X ne zaman çıkacak? Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

    iPhone X beklendiği gibi Apple'ın dev etkinliğinde ortaya çıktı. Peki iPhone X Türkiye pazarına ne zaman girecek? İşte beklenen tarih...

    Eylül ayının sonlarına doğru iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye pazarına girmesi bekleniyor; ancak iPhone X söz konusu olduğunda biraz daha beklememiz gerekecek. 64 GB ve 256 GB'lık iki modeli bulunan iPhone X'in çıkış tarihine gelince...

    Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

    iPhone X ne zaman çıkacak Ne zaman Türkiyeye gelecek

    iPhone X'in Türkiye'de satışa sunulması ise Kasım ayı sonunu bulacak.

    Etiketler: apple , iphone x , iphone x türkiye fiyatı , iphone x özellikler , iphone x ne zaman çıkacak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri