iPhone X nasıl fotoğraf çekiyor? İşte çektiği fotoğraflar

iPhone X’te buna ek olarak optik görüntü sabitleme özelliği telefonun arkasında yer alan her iki kamerada da yer alıyor. Çift optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde iPhone X, düşük ışık koşullarında daha başarılı performans sergiliyor.
Log.com.tr'nin haberine göre arkasında yer alan çift kamera ve yazılım sayesinde iPhone X, fotoğraflardaki arka planı bulanıklaştırabiliyor. iPhone X ile birlikte ön kamera da portre özelliğine kavuşuyor. DSLR deneyimi sunan iPhone X, portre ışığı özelliğiyle gerçek zamanlı stüdyo ışığı efektleri sunuyor.