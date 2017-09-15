iPhone X nasıl fotoğraf çekiyor? İşte çektiği fotoğraflar

Apple, iPhone X ile çekilmiş fotoğrafları kendi sayfası üzerinden paylaştı. iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi 12 megapiksel kamerayı bünyesinde barındırsa da bir önceki nesilden daha büyük ve daha hızlı sensöre sahip. Yeni bir renk filtresinin yer aldığı telefonda daha derin pikseller bulunuyor.

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iPhone X’te buna ek olarak optik görüntü sabitleme özelliği telefonun arkasında yer alan her iki kamerada da yer alıyor. Çift optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde iPhone X, düşük ışık koşullarında daha başarılı performans sergiliyor.



Log.com.tr'nin haberine göre arkasında yer alan çift kamera ve yazılım sayesinde iPhone X, fotoğraflardaki arka planı bulanıklaştırabiliyor. iPhone X ile birlikte ön kamera da portre özelliğine kavuşuyor. DSLR deneyimi sunan iPhone X, portre ışığı özelliğiyle gerçek zamanlı stüdyo ışığı efektleri sunuyor.